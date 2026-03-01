عاجل/ ألمانيا تُحذّر من ”إجراءات انتقامية” لإيران في أوروبا..

عاجل/ أنباء عن اغتيال الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد..

2026/03/01 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

قال رئيس لجنة الرقابة ‌البرلمانية ‌الألمانيّة ‌على أجهزة الاستخبارات ​مارك ​هنريشمان، الأحد، إنّه ⁠لا يُمكن استبعاد قيام ​إيران بإجراءات انتقاميّة، ⁠بما في ذلك عبر “خلاياها النائمة” ⁠في أوروبا، بعد اغتيال الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي في ​غارات أمريكية إسرائيلية.

وذكر هنريشمان لصحيفة ‌زود دويتشه تسايتونج “لا يُمكن استبعاد القيام بإجراءات انتقامية، بما ‌في ذلك عبر ⁠خلايا إيرانية نائمة في أوروبا”، ‌مؤكدا على ضرورة تعديل تدابير الحماية إذا ‌اقتضت ⁠الضرورة.

وكانت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ندّدت بأشدّ العبارات بالهجمات الإيرانية على دول المنطقة. ودعت الدول الثلاث إلى استئناف المفاوضات، وحضت القيادة الإيرانية على السعي إلى حل عبر التفاوض.

وقالت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إنّها لم تشارك في هذه الضربات على إيران “لكنّنا على اتصال وثيق بشركائنا الدوليين بما في ذلك أميركا..”.

