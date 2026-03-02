بطولة اسبانيا : دربي الأندلس ينتهي بالتعادل 2-2 بين ريال بيتيس وإسبيلية

حسم التعادل 2-2 دربي الأندلس بين ريال بيتيس وضيفه إشبيلية مساء الأحد على ملعب “لا كارتوخا” في إطار الجولة السادسة والعشرين لبطولة اسبانيا لكرة القدم.

وأنهى بيتيس الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما أنتوني وألفارو فيدالغو في الدقيقتين 16 و37، لكن إشبيلية انتفض في الشوط الثاني ليتدارك تأخره وينتزع التعادل بفضل ثنائية بإمضاء أليكسيس سانشيز في الدقيقة 62 وإيزاك روميرو في الدقيقة 85.

وحافظ بيتيس بهذا التعادل الثاني على التوالي على المركز الخامس برصيد 43 نقطة بينما يحتل إشبيلية الذي لم يذق طعم الخسارة في المباريات الأربع الأخيرة في الليغا المركز الحادي عشر برصيد 30 نقطة.