بطولة فرنسا : مرسيليا ينتفض في الدقائق الأخيرة ويطيح بليون 3-2

انتفض أولمبيك مرسيليا في الدقائق الاخيرة ليقتنص انتصارا ثمينا أمام ضيفه أولمبيك ليون 3-2 في المباراة التي أقيمت امس الاحد في ختام الجولة الرابعة والعشرين لبطولة فرنسا لكرة القدم.

وبادر أولمبيك ليون بالتهديف منذ الدقيقة الثالثة عن طريق كورينتين توليسو لكن ايغور بايكساو أدرك التعادل لأولمبيك مرسيليا في الدقيقة 52. وعاد الضيوف ليفتكوا الأسبقية مجددا عبر ريمي هيمبيرت في الدقيقة 76 غير أن أولمبيك مرسيليا رفض الإذعان ولعب بيير اوباميينغ دور المنقذ بثنائية في الدقيقتين 82 و90+1.

واشتعل الصراع بين الفريقين على المركز الثالث المؤهل إلى رابطة الابطال الأوروبية بعدما قلص أولمبيك مرسيليا الفارق الذي يفصله عن منافسه إلى نقطتين.

ويملك أولمبيك مرسيليا 43 نقطة مقابل 45 نقطة لأولمبيك ليون الذي انقاد الى خسارته الثانية على التوالي.