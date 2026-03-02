وزارة التربية تنشر روزنامة التوجيه المدرسي لفائدة تلاميذ الاولى والثانية ثانوي

تنطلق وزارة التربية خلال الاسبوع الثاني من شهر أفريل 2026 في التوجيه التمهيدي لفائدة كافة تلاميذ السنوات الاولى والثانية ثانوي، حسب روزنامة التوجيه المدرسي، وذلك عبر تعمير بطاقات التوجيه المدرسي على الموقع الالكتروني parent.education.tn ويختار تلاميذ السنة الثانية حصريا الشعب المتفرعة عن المسلك الاصلي، حسب بلاغ الوزارة اليوم الاثنين على صفحتها على فيسبوك.

وأضافت وزارة التربية أن التوجيه التمهيدي يتواصل خلال الاسبوع الثالث من شهر أفريل القادم عبر سحب مدير المؤسسة التربوية بطاقات التوجيه المدرسي وانعقاد مجلس التوجيه التمهيدي ومن ثمه تعليق نتائج التوجيه واعلام التلاميذ ويتم من الاسبوع الرابع من شهر افريل والى حين انعقاد مجالس التوجيه النهائي مراجعة مقترح التوجيه التمهيدي عبر تنظيم مقابلات فردية مع التلاميذ وأوليائهم وتتم اعادة التوجيه المدرسي من 1 أوت الى 31 أوت 2026.

ولفتت الى أنه يتم اعلام التلاميذ المعنيين بنتائج مطالب إعادة التوجيه بعد تأشير المندوب الجهوي للتربية على محضر لجنة اعادة التوجيه بالمؤسسة التربوية في أجل اقصاه الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر 2026 ويقع في الاسبوع الثالث من شهر سبتمر 2026 فتح باب تقديم مطالب اعادة التوجيه المدرسي مجددا وفي آخر أسبوع من الشهر الاول للعودة المدرسية 2026-2027 يتم تجميع مطالب اعادة التوجيه الخاصة بالتلاميذ المرسمين بالمؤسسات التربوية الخاصة وتحال الى المندوبية الجهوية للتربية للتثبت من سلامة المسار الدراسي للتلاميذ والبت فيها.

وأفادت الوزارة بأنه يمكن التراجع عن طلب اعادة التوجيه المدرسي في أجل أقصاه الاسبوع الثاني من شهر أكتوبر 2026 كما تعالج مطالب اعادة النظر في التوجيه المدرسي في أجل اقصاه الأسبوع الأول من شهر اكتوبر 2026 وتنعقد اللجنة الوطنية لاعادة النظر في التوجيه المدرسي لدراسة المطالب الواردة عليها والبت فيها في أجل اقصاه الأسبوع الثاني من شهر اكتوبر 2026.