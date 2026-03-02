عاجل/حصيلة مرعبة.. الديوانة التونسية تضرب بقوة..كوكايين، ذهب مزيف، ومليارات مهربة..

أكده الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية، العميد شكري الجبري، اليوم الإثنين 02 مارس 2026، أن وحدات الحرس الديواني، تمكنت منذ شهر جانفي 2026، من رفع أكثر من 1378 قضية، بقيمة جملية للمحجوزات تجاوزت 19 مليون دينار، و شملت هذه المحجوزات كميات كبيرة ومتنوعة من السلع، من بينها أكثر من 119 قطعة من الأجهزة الكهرومنزلية، وأكثر من 18 ألف قطعة من الأدوية، و6372 قطعة من توابع الهواتف الجوالة، إلى جانب 135 قطعة من المصوغ المزيّف، وأكثر من 20 ألف خرطوشة سجائر.

كما أشار العميد شكري الجبري في تصريح لاذاعة اكسبراس اف ام إلى تمكن الحرس الديواني من إحباط عمليتين هامتين لتهريب المخدرات بمعبر رأس جدير، حيث تم حجز 5.5 كيلوغرام من مادة الكوكايين في العملية الأولى، و30 كيلوغراما في العملية الثانية، كانت مخفية داخل مخابئ مهيأة بسيارات، وقد تم اكتشافها بفضل أجهزة الكشف بالأشعة وأعمال التفتيش الدقيقة للمسافرين.

كما تمكنت وحدات الحرس الديواني بسيدي بوزيد من ضبط شاحنة مخصصة لنقل المحروقات كانت محمّلة ببضائع مهربة ومتنوعة، قدرت قيمتها بنحو 1.5 مليون دينار. وفي تطاوين، تم حجز بضاعة مهربة بقيمة مالية قاربت 1.6 مليون دينار

وأكد الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية، أن هذه النتائج تندرج في إطار النشاط المعتاد للديوانة التونسية في مكافحة التهريب بمختلف المسالك والجهات.