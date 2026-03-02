عاجل/ بلاغ هام من وزارة التربية لهؤلاء التلاميذ..

تشرع وزارة التربية خلال الأسبوع الثاني من شهر أفريل 2026 في التوجيه التمهيدي لفائدة كافة تلاميذ السنوات الأولى والثانية ثانوي، حسب روزنامة التوجيه المدرسي، وذلك عبر تعمير بطاقات التوجيه المدرسي على الموقع الالكتروني parent.education.tn ويختار تلاميذ السنة الثانية حصريا الشعب المتفرّعة عن المسلك الأصلي.

واوضحت الوزارة في بلاغ لها أنّ التوجيه التمهيدي يتواصل خلال الأسبوع الثالث من شهر أفريل عبر سحب مدير المؤسسة التربوية بطاقات التوجيه المدرسي وانعقاد مجلس التوجيه التمهيدي ومن ثمّه تعليق نتائج التوجيه وإعلام التلاميذ.

ويتم من الأسبوع الرابع من شهر أفريل وإلى حين انعقاد مجالس التوجيه النهائي، مراجعة مقترح التوجيه التمهيدي، عبر تنظيم مقابلات فردية مع التلاميذ وأوليائهم وتتم إعادة التوجيه المدرسي من 1 إلى 31 أوت 2026.