عاجل/ تركيا تلغي جميع رحلاتها الى هذه الدول..

ألغت تركيا جميع رحلاتها الجوية إلى إيران والعراق والأردن وسوريا ولبنان حتى يوم الجمعة، على خلفية الهجمات التي تشهدتها المنطقة، بينما أوقفت جميع الرحلات المقررة إلى قطر والكويت والبحرين والإمارات إلى غد الثلاثاء.
وفي المقابل، قال وزير النقل والبنية التحتية اليوم إنّ الرحلات الجوية ستستأنف إلى مطارات الرياض وجدة والمدينة المنورة في السعودية، وكذلك إلى سلطنة عُمان.
وأضاف أن طائرتين إحداهما تابعة للخطوط الجوية التركية والأخرى لبيجاسوس إيرلاينز أوقفتا في طهران، وأن طاقمي الشركتين عادا سالمين إلى تركيا، مؤكدا أن باقي أفراد الخطوط الجوية التركية في قطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة ليسوا في خطر.