عاجل/ تركيا تلغي جميع رحلاتها الى هذه الدول..

2026/03/02 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

ألغت ​تركيا ​جميع رحلاتها الجوية إلى ‌إيران ‌والعراق ‌والأردن وسوريا ولبنان حتى يوم الجمعة، على ⁠خلفية الهجمات التي تشهدتها المنطقة، ​بينما أوقفت جميع الرحلات المقررة ⁠إلى قطر والكويت والبحرين ⁠والإمارات إلى غد الثلاثاء.

وفي المقابل، قال وزير النقل والبنية التحتية اليوم إنّ الرحلات الجوية ​ستستأنف إلى مطارات الرياض وجدة والمدينة ‌المنورة في السعودية، وكذلك إلى سلطنة ⁠عُمان.

وأضاف أن ‌طائرتين إحداهما تابعة للخطوط الجوية التركية والأخرى لبيجاسوس إيرلاينز أوقفتا في طهران، وأن طاقمي الشركتين ‌عادا سالمين إلى ⁠تركيا، مؤكدا أن باقي أفراد الخطوط ‌الجوية التركية في قطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة ‌ليسوا ⁠في خطر.

