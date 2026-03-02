عاجل/ تركيا تلغي جميع رحلاتها الى هذه الدول..

ألغت ​تركيا ​جميع رحلاتها الجوية إلى ‌إيران ‌والعراق ‌والأردن وسوريا ولبنان حتى يوم الجمعة، على ⁠خلفية الهجمات التي تشهدتها المنطقة، ​بينما أوقفت جميع الرحلات المقررة ⁠إلى قطر والكويت والبحرين ⁠والإمارات إلى غد الثلاثاء.

وفي المقابل، قال وزير النقل والبنية التحتية اليوم إنّ الرحلات الجوية ​ستستأنف إلى مطارات الرياض وجدة والمدينة ‌المنورة في السعودية، وكذلك إلى سلطنة ⁠عُمان.

وأضاف أن ‌طائرتين إحداهما تابعة للخطوط الجوية التركية والأخرى لبيجاسوس إيرلاينز أوقفتا في طهران، وأن طاقمي الشركتين ‌عادا سالمين إلى ⁠تركيا، مؤكدا أن باقي أفراد الخطوط ‌الجوية التركية في قطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة ‌ليسوا ⁠في خطر.