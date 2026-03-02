دعوة عاجلة لسحب الفوشيك من الأسواق..

دعت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط الأولياء إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية بعدم شراء المفرقعات (الفوشيك) خلال شهر رمضان، ولا سيما مع اقتراب عيد الفطر، حفاظا على سلامة أبنائهم وسلامة غيرهم.

وطالبت المنظمة في بلاغ لها، السلط الرقابية بمضاعفة الحملات لحجز الكميات المعروضة في الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة في حق المخالفين.

كما حثت التجار على الالتزام بعدم ترويج أو بيع هذه المنتوجات المحجّرة قانونا، مشددة على ضرورة تكثيف التدخلات الأمنية الميدانية للتصدي لهذه الظاهرة وحماية الفضاء العام من مظاهر الفوضى والخطر.

وأكدت أن هذه المواد تمثل خطرا حقيقيا على سلامة الأطفال بالدرجة الأولى، إضافة إلى كبار السن والحوامل وسائر المواطنين، بالنظر إلى طريقة استعمالها “العشوائية وغير الآمنة”.

وأشارت إلى أن المفرقعات يمكن أن تنفجر في يد الأطفال مسببة إصابات خطيرة قد تصل إلى حروق بليغة أو أضرار جسدية دائمة.