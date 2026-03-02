عاجل/ ترامب يتوعد الضربة الكبرى على إيران لم تبدأ بعد..

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب،الاثنين، أن “الضربة الكبرى على إيران لم تبدأ بعد”.

وشدد الرئيس الأميركي على أنه لن يتردد في “إرسال قوات برية إلى إيران”.

وأعرب ترامب عن شعوره بالدهشة من جراء “الضربات الإيرانية على الدول العربية”.

وحول بدء الهجوم على إيران السبت الماضي، قال الرئيس الأميركي: “صُدمنا من اجتماع عدد كبير من قادة إيران في مكان واحد”.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي، في مقابلة مع صحيفة “تليغراف” البريطانية، الاثنين، أنه “يشعر بخيبة أمل كبيرة” من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي رفض السماح للولايات المتحدة باستخدام قاعدة دييغو غارسيا الجوية لشن ضربات على إيران، نقلا عن “رويترز”.

وشنت أميركا وإسرائيل، السبت، هجوماً واسع النطاق على إيران، التي ردت باستهداف إسرائيل والقواعد الأميركية في دول الخليج والدول المجاورة.

في 19 فبراير (شباط)، لوّح الرئيس الأميركي باستخدام بلاده للقاعدة العسكرية الموجودة في جزيرة دييغو غارسيا بالمحيط الهندي أثناء توجيه ضربة محتملة ضد إيران.

وصف ترامب جزيرة دييغو غارسيا بأنها استراتيجية للغاية، داعيا بريطانيا لعدم إعادتها إلى جمهورية موريشيوس، باعتبار أن الأخيرة جزيرة بالمحيط الهندي، لا ترتبط بحدود برية مع أي دولة أخرى، وأقرب جيرانها: مدغشقر وجزر القمر وسيشل وجزر رينيون الفرنسية.

“العربية.نت”