عاجل/ أمريكا تحذر مواطنيها وتدعوهم الى مغادرة ايران فورا..

2026/03/02 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، مُواطنيها الموجودين في إيران إلى المغادرة فورا عبر المنافذ البرية إذا كان ذلك ممكنا.

وفي سياق متّصل، أعلن الجيش الأمريكي، الاثنين، أنّ الولايات المتحدة قصفت أكثر من 1250 هدفا خلال أوّل 48 ساعة من الحرب ضدّ إيران، مقارنة بأكثر من ألف هدف خلال اليوم الأوّل.

وشملت الأهداف التي تم قصفها مراكز قيادة وسيطرة، ومواقع للصواريخ الباليستية، وسفنا وغواصات تابعة للبحرية الإيرانية، إضافة إلى مواقع صواريخ مضادة للسفن، وفق وثيقة بيانات صادرة عن القيادة المركزية الأميركية المسؤولة عن القوات الأمريكية في المنطقة.

