حجز 47 قنطارا من الفارينة المدعمة في الدندان..وهذه التفاصيل..

تمكن فريق مراقبة اقتصادية تابع للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة بمشاركة أعوان الشرطة البلدية بمنوبة، مساء الاثنين، من الحجز الفعلي ل47 قنطار الفارينة المدعمة (94 كيس وزن 50 كلغ الكيس الواحد) وذلك بعد تعمد صاحب المخبزة استعمال المادة المذكورة في صنع أنواع مختلفة من الخبز الرفيع والمرطبات عوضا عن مادة الفارينة الرفيعة.

وأوضحت مصالح الإدارة الجهوية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ العملية أتت في إطار التصدي للممارسات المخلة بتراتيب الدعم واستغلال المواد المدعمة في غير الأوجه المخصصة لها، وقد كشفها الأعوان أثناء عملية مراقبة مدققة لمخبزة مصنفة كائنة بالدندان خلال الفترة المسائية.

وقد تم تحرير محضر في الغرض، وذلك في انتظار إعادة بيع المحجوز المذكور بمسالك التوزيع القانونية وإيداع محصوله المالي بالخزينة العامة واستكمال إجراءات التحرير على صاحب المخبزة من أجل ارتكابه لمخالفة الإخلال بتراتيب الدعم باستعمال مادة مدعمة في غير الأغراض المخصصة لها.

كما قام فريق المراقبة الاقتصادية المكلف بتأمين استمرارية العمل الرقابي خلال الفترة المسائية مساء، الإثنين، أيضا، وبالتنسيق مع المصالح الأمنية بمنطقة الأمن الوطني بمنوبة، بحجز فعلي ل391 كيلوغرام من الموز مجهولة المصدر.

وقد تم رفع المحجوز المذكور وبيعه لفائدة إحدى المساحات التجارية بمنوبة لترويجه لفائدة العموم، بسعر 7 دينار الكلغ الواحد على أن يتم لاحقا إيداع قيمة المحجوز المالية بالخزينة العامة واستكمال اجراءات التحرير على صاحب البضاعة المذكورة بخصوص ارتكابه للمخالفة الاقتصادية المتعلقة بمسك وترويج بضاعة مجهولة المصدر.

وبينت المصالح ذاتها تواصل حملات المراقبة للمواد المدعمة واستعمالاتها والحد من التلاعب بقوت المواطن ومنع الاحتكار والمضاربة والبيع المشروط للمواد المدعمة وبيعها بأسعار غير قانونية وضمان وصول المواد المدعمة الى مستحقيها، وتكثيف الجهود للتصدي للتجارة الموازية و التهريب.