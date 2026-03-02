عاجل/ إخلاء السفارة الأميركية بهذه الدولة..

أعلنت السفارة الأميركية في عمّان الإثنين أنها أخلت مجمع السفارة في العاصمة الأردنية مؤقتا “بسبب تهديد”.

وقالت السفارة عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” إنه “إنطلاقا من الحرص الشديد، غادر جميع موظفي السفارة الأميركية مجمع السفارة مؤقتا بسبب وجود تهديد”.

ودعا الأمن العام الأردني المواطنين القاطنين في محيط السفارة الأميركية لاتخاذ الاحتياطات عند سماع صفارات الإنذار.

وأفاد مراسل “سكاي نيوز عربية”، فجر الثلاثاء، بدويّ صفارات الإنذار في مختلف مناطق الأردن.

وأعلنت هيئة الطيران المدني في الأردن في بيان، الإثنين، إغلاق الأجواء الأردنية بشكل “جزئي ومؤقت” أمام حركة الطائرات في ظل الحرب الدائرة في المنطقة.

وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني ضيف الله الفرجات إن الهيئة اتخذت قرارا “بإغلاق جزئي ومؤقت للأجواء الأردنية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة وتقييما للمخاطر وفقا للمعايير الدولية”.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية في بيان أنها استدعت القائم بأعمال سفارة إيران في عمّان احتجاجا على “الاعتداءات التي استهدفت أراضي الأردن ودول عربية شقيقة”.

وأصيب خمسة أشخاص بجروح في الأردن ولحقت أضرار بـ19 منزلا و11 مركبة منذ بدأت إيران اطلاق صواريخ ومسيرات ردا على الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها السبت، على ما أفادت مديرية الأمن العام الأحد.

وكان الجيش الأردني أعلن السبت أن دفاعاته الجوية تعاملت مع 49 صاروخا بالستيا وطائرة مسيّرة، وتمكن من إسقاط 13 صاروخا فضلا عن مسيرات.