جريمة مروعة: تنهي حياة والدها اثر مشادة كلامية خلال “السحور”..!

2026/03/02 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

في واقعة مزلزلة انهت فتاة تبلغ من العمر 18 سنة حياة والدها خلال وجبة السحور في منطقة بتمان بتركيا.

وتفيد تفاصيل الواقعة ان مناوشات كلامية اندلعت بين اب ونجلته التي تبلغ من العمر 18 عاماً، لكن سرعان ما تحوّلت هذه المناوشات لجريمة راح ضحيتها الأب الذي يبلغ من العمر 45 عاماً، حيث أطلقت ابنته النار عليه من مسدس شخصي كان في منزل العائلة، وفق ما أوردته وسائل إعلام تركية.

وأعادت هذه الجريمة مسألة حيازة الأسلحة الشخصية إلى الواجهة مرة أخرى لاسيما أن قطعاً كثيرة من الأسلحة يحتفظ الأتراك بها في منازلهم، وبعضهم يفعل ذلك دون الحصول على ترخيص من السلطات الأمنية أو ضرورات تبرر ذلك.

ووقعت الجريمة في الدقائق الأولى عندما اجتمعت العائلة لتناول السحور ليل الأحد-الاثنين، حيث اندلعت مناوشات كلامية بين الضحية ويدعى “رمضان. د” وابنته “م. د” تطوّرت لاحقاً لإطلاق نار.

 

“العربية.نت”

