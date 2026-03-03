عاجل/ بخصوص الصناديق الاجتماعية: رئيس الدولة يفجرها..

أكّد رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، لدى استقباله أمس كلاّ من رئيسة الحكومة سارّة الزّعفراني الزّنزري ووزير الشّؤون الاجتماعيّة عصام الأحمر، أنّ “الوضع الّذي آلت إليه الصّناديق الاجتماعيّة وهو وضع لم يعد مقبولا”.

وأضاف سعيد، وفق بلاغ إعلامي للرئاسة، أنّ الواجب الوطني يقتضي الانطلاق في إصلاحات هيكليّة شاملة ومراجعة المنظومة كلّها بسائر مكوّناتها مع استشراف علميّ للمستقبل يقضي على الأسباب التي أدّت إلى هذا الوضع، ومن بينها الإرث الثّقيل النّاتج لا فقط عن اختيارات خاطئة بل أيضا عن سوء التصرّف والفساد الّذي أدّى إلى استنزاف أموال المجموعة الوطنيّة ،فضلا عن تردّي الخدمات.

وأكّد رئيس الدّولة أنّ هذا الاستشراف يجب أن يكون أيضا قائما على اختيارات واضحة قوامها العدل والإنصاف بما يحفظ للشّعب حقوقه كاملة. فتونس اليوم في حاجة إلى نصوص جديدة ،لا إلى نصوص آثارها محدودة أوبمثابة الرّتق ولا أثر لها في الواقع على الإطلاق.

كما شدّد رئيس الجمهوريّة على أن هذه الصّناديق كان من المفترض ألاّ تشكو من أي عجز، بل كان يمكن، على العكس من ذلك، أن تتحوّل إلى مصدر لتمويل ميزانية الدّولة عند الاقتضاء.

وخلص رئيس الدّولة إلى التأكيد مجدّدا ،على أن ما ينتظره الشّعب التّونسي سيتحقّق بالرّغم من كلّ العقبات والعمل سيستمر دون انقطاع لرفع كلّ التحدّيات، ولا مجال لبيع الأوهام كما لا مجال لعدم الوفاء بالعهود.