عاجل/ السفارة الأمريكيّة في الرياض تتعرّض لهجوم بمسيّرتيْن

2026/03/03 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

قالت وزارة الدفاع السعودية، في منشور على حسابها الرسمي في “إكس”، اليوم الثلاثاء، إنّ “السفارة الأمريكية في الرياض تعرّضت لهجوم بمسيّرتين بحسب التقديرات الأولية”، مضيفة أنّه “نتج عن ذلك حريق محدود وأضرار مادية بسيطة في المبنى”.

وحسبما ذكرت “فوكس نيوز”، فإن السفارة الأميركية في الرياض “كانت خالية وقت هجوم إيراني بطائرات مسيّرة لم تسجل فيه أي إصابات”. وفي السياق، أفادت السفارة الأميركية في الرياض، وفق ما نقلته “رويترز”، بأنها أوصت المواطنين الأميركيين في السعودية بالاحتماء في أماكنهم.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر قولها إن مسيّرات استهدفت الحي الدبلوماسي في الرياض. وأفادت “رويترز” لاحقا نقلا عن مصدرين، بسماع دويّ انفجارين جديدين في الحي الدبلوماسي بالعاصمة السعودية. كذلك أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالك “اعتراض وتدمير 8 مسيَرات بالقرب من مدينتي الرياض والخرج”.

