توننداكس يتراجع ب0،83 بالمائة في إقفال الإثنين

أنهى توننداكس حصّة،الإثنين، على منحى سلبي، وتراجع بنسبة 0،83 بالمائة، وبلغ مستوى 15049،2 نقطة، وسط معاملات قدّرت 10 مليون دينار، بحسب الوسيط بالبورصة التونسيّة للأوراق الماليّة

وعاد أفضل أداء خلال الحصّة، لسهم بنك تونس و الإمارات وزاد سعره، بنسبة 4،4 بالمائة وأقفل عند مستوى 5،640 دينار، ولم يتمكن السهم من جذب سوى 6 آلاف دينار كمعاملات

وأظهر سهم شركة الإستثمار تونافست أداء جيّدا خلال الحصّة، وزادت قيمته ب 3،5 بالمائة، وبلغ سعره مستوى 42،450 دينار، في ظل غياب المعاملات

في المقابل، تراجع سعر سهم الشركة التونسية للسيارة والخدمات خلال الحصّة، وفقد 5،8 بالمائة، من قيمته وأدرك مستوى 14،400 دينار، وراكم السهم معاملات بقيمة 119 ألف دينار

وتقهقر سهم سيتي كار، بدوره، بنسبة 5،6 بالمائة، وبلغ سعره مستوى 25،000 دينار، ليستقطب السهم معاملات بقيمة 265 ألف دينار

وإستأثر سهم التجاري بنك على القسط الأكبر من المعاملات، في حدود 1،2 مليون دينار، وأقفل الحصّة عند سعر 71،000 دينار إثر تراجعه بنسبة 1،25 بالمائة