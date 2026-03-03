دورية أمنية تعثر على مبلغ مالي هام بأحد شوارع..ما القصة..؟!

بطولة ايطاليا: اودينيزي يفوز على فيورنتينا بثلاثية نظيبفة

2026/03/03 أخبار, المصدر, رياضة

فاز نادي أودينيزي على فيورنتينا بنتيجة 3-صفر، في المباراة التي أقيمت على ملعب بلو انغري ضمن الجولة السابعة والعشرين من البطولة الايطالية لكرة القدم.

وتوفق اودينيزي في افتتاح النتيجة مبكرا عن طريق اللاعب كريستيان كاباسيلي في الدقيقة 10 بعد تمريرة حاسمة من نيكولو زانيولو، لتنتهي بذلك أحداث الشوط الأول بتقدم أودينيزي 1-0.

وفي الشوط الثاني، سجل دافيس الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 63، قبل أن يختتم آدم بوكسا ثلاثية الفريق في الدقيقة 90+4، ليؤكد أودينيزي تفوقه ويخرج بالنقاط الثلاث.

وبفضل هذا الفوز ارتقى أودينيزي إلى المركز العاشر برصيد 35 نقطة، ما يعزز موقعه في منتصف جدول الترتيب ويمنحه فرصة أكبر لتأمين مكانه قبل نهاية الموسم، بينما تجمد رصيد فيورنتينا عند 24 نقطة في المركز السابع عشر، مما يزيد من الضغوطات على الفريق في الجولات المقبلة للبقاء ضمن البطولة الايطالية.

