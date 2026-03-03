عاجل/ جامعة وكالات الأسفار تدعو لإعادة أموال المعتمرين..وهذه التفاصيل..

أمام تصاعد وتيرة التوترات الإقليمية التي ألقت بظلالها على دول الخليج والمنطقة العربية، دعا سامي بن سعيدان نائب رئيس الجامعة التونسية لوكلاء الأسفار والسياحة وكالات الأسفار إلى تفهم مخاوف بعض المواطنين، وحثهم على إعادة الأموال للمعتمرين الذين يقررون التراجع عن السفر في الوقت الراهن خوفاً على سلامة أنفسهم.

كما شدد سامي بن سعيدان في تصريح اذاعي على ضرورة تمكين المعتمرين الراغبين في الغاء العمرة من مستحقاتهم المالية دون تعقيدات وفق تعبيره.

وأكد بن سعيدان على أن السلامة النفسية والجسدية للمواطن التونسي تظل الأولوية القصوى.