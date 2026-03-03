تنبيه/ هذا آخر أجل لخلاص معلوم الجولان “الفينيات”..#خبر_عاجل

ذكّرت وزارة الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية في بلاغ لها، أصحاب السيارات ذات الأرقام الزوجية التي يملكها أشخاص طبيعيون، بأن آخر أجل لخلاص معلوم الجولان بالنسبة لسنة 2026 يوافق، يوم الخميس 05 مارس 2026.

وأفادت، الادارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص، في بلاغ لها أنه يمكن خلاص هذا المعلوم عن بعد عبر الموقع الإلكتروني: taxe-circulation.finances.gov.tn.

وأكدت في هذا السياق، أن عملية الخلاص الإلكتروني لا تستوجب أي إجراء إضافي لدى القباضات المالية، حيث يعتبر الوصل المستخرج من موقع الواب وسيلة إثبات كافية لعملية الخلاص.

وشدد البلاغ على ضرورة قيام أصحاب السيارات، قبل عملية الخلاص، بالتثبت من المسائل التالية:

• الوضعية الجبائية: بالنسبة لأصحاب المعرفات الجبائية.

• المخالفات المرورية: وذلك عبر الموقع الإلكتروني amendes.finances.gov.tn بالنسبة لمخالفات الرادار الآلي، أو عبر الاتصال بمركز النداء على الرقم 81100700 بالنسبة للخطايا العادية.

وللحصول على مزيد من الإرشادات، وضعت الوزارة على ذمة العموم مركز النداء على الرقم 81100700، بالإضافة إلى إمكانية التواصل عبر البريد الإلكتروني: reclam.taxcircul@finances.gov.tn.