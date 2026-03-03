بنزرت: غلق محلين وتحرير 6 محاضر و12 تنبيها إثر 892 زيارة رقابة صحيّة منذ بداية شهر رمضان

نفّذ 61 فريقا رقابيّا تابعا للإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ببنزرت 892 زيارة تفقد منذ مطلع شهر رمضان المعظّم، أسفرت عن إقرار غلق محلين اثنين، وحجز واتلاف مايزيد عن 153 كلغ من المواد الاستهلاكية المتنوعة (لحوم وغلال وحليب)، وتحرير 6 محاضر و12 تنبيها، وفق تصريح للمنسق الجهوي للهيئة أحمد رياض كمّون، ورد بصفحة الولاية الرسميّة على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”.

وتندرج هذه الزيارات المشتركة مع بقية الاجهزة الرقابية (التجارية والامنية والديوانية) في إطار مخرجات أعمال اللجنة الجهوية لمراقبة الاسعار ومكافحة التهريب والتجارة الموازية، وشملت جميع الفضاءات التجارية المفتوحة للعموم بكامل مناطق الولاية، من وحدات الإنتاج الى المخازن والمساحات الكبرى، والمحلات، والباعة المتجولين، والمطاعم المدرسية والجامعية، والمقاهي، والمطاعم، ومطابخ المؤسسات السياحية، علاوة على محلات البيع بالجملة والتفصيل والأسواق اليومية والاسبوعية والبلدية وغيرها، وفق نفس المصدر.

. وأكّد كمّون أن وتيرة ونسق الحملات الرقابية لفرق الهيئة بمعية بقية الهياكل الرقابية الجهوية والمحلية المشتركة ستتدعم أكثر خلال بقية أيام الشهر الكريم بمختلف مناطق الجهة.