عاجل/ إسرائيل تستهدف “مجمع القيادة الإيراني”..

2026/03/03 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

أفاد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، بأن إسرائيل هاجمت مجمّع القيادة الإيراني الذي يشكل أهم مقرّات النظام وأكثرها مركزية.

ولفت إلى أن “سلاح الجو شن خلال الليلة الماضية هجوما استهدف مباني حكم وأمن داخل مجمّع القيادة التابع لنظام الإرهاب الإيراني في قلب طهران”.

وأكمل: “خلال مهاجمة المجمّع، أُلقيت عشرات أنواع الذخيرة على ديوان الرئاسة، ومبنى المجلس الأعلى للأمن القومي، ومجمّع انعقاد المنتدى الأعلى في النظام المسؤول عن اتخاذ القرارات الأمنية، ومعهد تأهيل ضباط الجيش الإيراني، وبنى تحتية حيوية إضافية”.

وبحسب المتحدث، “يُعدّ المجمّع أحد أكثر المواقع تأمينا في إيران، حيث يمتدّ على عدة شوارع في قلب طهران. وكانت قيادة النظام وعناصره الأمنية تجتمع فيه بصورة متكرّرة، ومنه أداروا، من بين أمور أخرى، تقييمات الأوضاع المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني ودفع الخطة الرامية إلى تدمير دولة إسرائيل”.

 

 

“سكاي نيوز”

