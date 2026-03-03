القبض على صانعة محتوى بتهمة غسيل أموال..#خبر_عاجل

قالت وزارة الداخلية المصرية إن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، اتخذ الإجراءات القانونية ضد صانعة محتوى لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامى فى إنشاء وإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى، ونشر مقاطع فيديو تمثل اعتداءً على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، بالمخالفة للقانون.

وأوضحت الداخلية، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن المتهمة حاولت إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، عبر شراء عقارات وسيارات، وقدرت قيمة أفعال الغسل التى قامت بها بحوالى 60 مليون جنيه تقريباً.