عاجل/ قنصلية تونس بدبي توجه هذا النداء الى الجالية التونسية.

عاجل/ تعرض خزانات وقود في عمان لاستهداف بمسيرات..

عاجل/ السفارة الأمريكيّة في الرياض تتعرّض لهجوم بمسيّرتيْن

عاجل/ واشنطن تأمر موظفيها غير الأساسيين بمغادرة هذه الدول..

القبض على صانعة محتوى بتهمة غسيل أموال..#خبر_عاجل

2026/03/03 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

قالت وزارة الداخلية المصرية إن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، اتخذ الإجراءات القانونية ضد صانعة محتوى لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامى فى إنشاء وإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى، ونشر مقاطع فيديو تمثل اعتداءً على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، بالمخالفة للقانون.

وأوضحت الداخلية، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن المتهمة حاولت إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، عبر شراء عقارات وسيارات، وقدرت قيمة أفعال الغسل التى قامت بها بحوالى 60 مليون جنيه تقريباً.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2026 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn