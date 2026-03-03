عاجل/ الحرس الثورى الإيرانى يعلن تدمير مقر القاعدة الجوية الأمريكية بالبحرين..

أعلن الحرس الثوري الإيراني عن تدمير مبنى القيادة والمقر الرئيسي للقاعدة الجوية الأمريكية في مملكة البحرين، ضمن الموجة الرابعة عشرة من عملية الوعد الصادق 4، والتى استهدفت القاعدة الجوية الأمريكية في منطقة الشيخ عيسى بالمنامة.

وأشار الحرس الثورى، إلى أن الهجوم نُفذ بشكل ضخم باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ، مضيفا أن 20 طائرة مسيرة و3 صواريخ قد تم أستخدامها فى الهجوم، مشيرا إلى تدمير مبنى القيادة والمقر الرئيسي للقاعدة الجوية الأمريكية وإشعال النيران في خزانات الوقود الخاصة بها وفق وكالة أنباء فارس الإيرانية .

وكانت أفادت صحيفة واشنطن بوست، بأن برقية صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية كشفت عن إصابة موظفين تابعين لـ وزارة الدفاع الأمريكية جراء غارة بطائرة مسيّرة استهدفت فندقاً في البحرين.

وبحسب الصحيفة، فإن الهجوم نُسب إلى إيران، في سياق تصاعد المواجهة الإقليمية.

وكالات