وضعية الجالية التونسية في قطر ومساع لتأمين خروج الراغبين في العودة..#خبر_عاجل

أكد رئيس الجالية التونسية بقطر عبد الباسط الهلالي سلامة الجالية، مشيرا إلى وجود حالة من الخوف بسبب الظروف الاستثنائية التي تشهدها دول الخليج العربي.

وأفاد عبد الباسط الهلالي في تصريح للاذاعة الوطنية اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026 بأن العديد من أفراد الجالية يرغبون في العودة إلى أرض الوطن لكن الإشكال يتمثل في غلق المجالات الجوية.

وبيّن أن الخيار الوحيد شبه العقلاني يتمثل في العودة عبر مطار جدة باعتبار أن المنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية آمنة تقريبا لكن الوصول إلى هذا المطار يكون عبر البر.

وقال الهلالي إن هذا الخيار قيد الدرس بالتنسيق مع السلطات التونسية.

يُشار إلى أن وزارة الشؤون الخارجية دعت أمس أفراد الجالية التونسية بالشرق الأوسط إلى الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات السلطات المحلية.

من جهتها دعت اليوم القنصلية العامة بدبي والإمارات الشمالية أفراد الجالية التونسية غير الحاملين لبطاقات ترسيم قنصلي إلى المبادرة بالتسجيل.