بشرى للتونسيين..وداعا للكراء: السنيت تشرع في بيع شقق اقامة خلدون 1 بهذه الأسعار..

أعلنت، الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية (سنيت)، عن فتح باب البيع لوحدات سكنية جديدة ضمن مشروعها السكني “إقامة خلدون 1″، الكائن بتقسيم “المعز” بمنطقة سيدي حسين السيجومي من ولاية تونس.

ويتكون المشروع الجديد من عمارة سكنية ذات طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية صُممت وفق معايير عصرية تلبي احتياجات العائلات التونسية، مع توفير مأوى سيارات أرضي لعدد من الشقق.

وتتوزع الشقق المعروضة للبيع على ثلاثة أصناف رئيسية، تبدأ مساحاتها من 43.80 متر مربع وتصل إلى 96.94 متر مربع، وذلك بأسعار تنافسية تماشياً مع السياسة السكنية للشركة:

• شقق (غرفة وقاعة استقبال): بمساحة مغطاة تبدأ من 43.80 م²، وبسعر انطلاق حدد بـ 117 ألف و026 دينار.

•شقق (غرفتين وقاعة استقبال): بمساحة تبدأ من 72.68 م²، وبسعر انطلاق قدره 155 ألف و793 دينار.

شقق (3 غرف وقاعة استقبال): وهي المساحات الأكبر التي تبدأ من 96.94 م²، وبسعر انطلاق يبلغ 221 ألف و093 دينار.

وفي إطار دعم النفاذ إلى السكن، أكدت الشركة إمكانية اقتناء بعض الشقق (خاصة صنف غرفتين وصالة) عن طريق القروض السكنية الميسرة، بما في ذلك نظام الادخار السكني وقروض صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء (FOPROLOS)، مما يمثل فرصة هامة للطبقات الوسطى الراغبة في التملك بالعاصمة.

وللمزيد من المعلومات، وضعت الشركة على ذمة العموم الرقم الهاتفي 29.999.736، بالإضافة إلى موقعها الإلكتروني الرسمي www.snit.tn للاطلاع على التصاميم وتفاصيل الحجز.