مفزع: حجز 500 كلغ من المواد الغذائية الفاسدة بهذه الجهة..#خبر_عاجل

أمّنت فرق الرقابة التابعة للإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بتوزر، منذ مطلع شهر رمضان المعظّم، حوالي 165 زيارة تفقد مشتركة مع بقية الأجهزة الرقابية، أفضت إلى رفع 9 مخالفات، وتحرير محاضر حجز ومحاضر بحث، تم على إثرها حجز 500 كلغ من المنتجات الغذائية المتنوعة، وفق شيراز الحامي عن الإدارة الجهويّة للهيئة.

وذكرت الحامّي، في تصريح لوكالة “وات”، أن أكثر من 400 كغ من المواد الغذائية المحجوزة غير صالحة للاستهلاك من بينها 105 كلغ من التفاح، وأكثر من 100 كلغ من منتجات الصيد البحري، وكذلك كميات هامة من المستحضرات الغذائية على غرار منتجات الألبان، فضلا عن لحوم الدواجن والمشروبات الغازية ومنتجات أخرى.

وأوضحت أنّ هذه المنتجات تتراوح بين منتجات محفوظة في ظروف غير صحية أو منتهية الصلوحية ومنتجات ظهرت عليها علامات التعفن على غرار منتجات الصيد البحريـ مشيرة إلى أن عمليات التفقد شملت جميع المنشآت الناشطة في القطاع الغذائي وذلك عن طريق 28 فريق مراقبة.

وأضافت أن برنامج المراقبة الصحية للهيئة، الذي انطلق قبل شهر رمضان ويتواصل حتى نهاية الشهر، يشمل كامل مسالك ترويج المنتجات الغذائية في شكل فرق مراقبة مشتركة صحبة بقية الأجهزة الرقابية، ويهمّ جميع الفضاءات المفتوحة على غرار المساحات التجارية الكبرى، والأسواق، ومحلات بيع الدواجن، ومحلات منتجات الصيد البحري، ومحلات الألبان، على أن تتركّز الأنشطة الرقابية في النصف الثاني من هذا الشهر على المراقبة الليليّة لتشمل محلات الملابس الجاهزة والمرطبات وغيرها من المنتجات التي يرتفع الاقبال عليها مع اقتراب العيد.