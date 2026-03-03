عاجل/ هيئة الدفاع عن عبير موسي تعلن عن هذا القرار..

أعلن رئيس هيئة الدفاع عن عبير موسي، علي البجاوي، اليوم الثلاثاء، رفع قرار مقاطعة جلسات المحاكمة، مؤكداً العودة للمرافعة في قضية “مكتب الضبط الإداري” أمام الدائرة 23 بمحكمة الاستئناف بتونس.

وأوضح البجاوي أن قرار العودة للمرافعة جاء بعد التشاور، لرفض لعب دور “شهود الزور” على الإخلالات الإجرائية التي شابت الملف منذ طور التحقيق، ولتسجيل موقف للتاريخ يثبت عدالة القضية وبراءة المنوبة، مشدداً على أن المحاماة شريكة في إقامة العدل.

وكشف البجاوي خلال نقطة إعلامية ان عبير موسي طالبت خلال حضورها الجلسة، بالإفراج الوجوبي عنها نظراً لانتهاء مفعول بطاقة الإيداع الصادرة في حقها منذ 5 أكتوبر 2023.

كما تمسكت بطلبات شكلية سابقة لم يستجب لها التحقيق ودائرة الاتهام، أبرزها سماع الشاهد الذي توجه صباح يوم الواقعة لمكتب الضبط برئاسة الجمهورية لنفي رواية عدم وجود المكتب وفق ما نقلته اذاعة الديوان اف ام.