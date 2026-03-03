عاجل/ اتحاد الشغل يحذر من تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة ويدين العدوان على “ايران”..

أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بياناً شديد اللهجة أعرب فيه عن متابعته ببالغ الانشغال للتطورات الميدانية الأخيرة، منندداً بما وصفه بـ “العدوان الغاشم” الذي تعرضت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. واعتبر الاتحاد أن هذه الخطوة تمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مما يهدد بشكل مباشر أمن واستقرار المنطقة والسلم العالمي.

وأكد الاتحاد في بيانه أن هذا التحرك العسكري يأتي كـ “امتداد لسياسات الهيمنة وفرض الأمر الواقع بالقوة”، مشدداً على موقفه الثابت في مناصرة قضايا التحرر الوطني والدفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها، ورفضه القاطع لكافة أشكال الاستعمار والحروب التي تزهق دماء الأبرياء.

وحذر الاتحاد من التداعيات الخطيرة لهذا التصعيد العسكري وتأثيراته المباشرة على أمن الشعوب العربية واستقرارها. وفي ختام بيانه، طالب المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية للتدخل الفوري لوقف العدوان، ومنع اتساع رقعة الحرب، ووضع حد لسياسات الهيمنة التي تقوض أسس العدل الدولي.

وفي ما يلي النص الكامل للبيان: