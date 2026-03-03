عاجل/ بسبب هجوم عسكري: قطر للطاقة توقف انتاج صناعاتها..

عاجل/ إسرائيل تجدد غاراتها على ضاحية بيروت.. وتهاجم قادة بحزب الله..

2026/03/03 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر

أعلنت قطر للطاقة -اليوم الثلاثاء- عن وقف إنتاج بعض منتجات صناعاتها الكيماوية والبتروكيماوية والتحويلية في البلاد.

وقالت الشركة في بيان عطفا على قرار وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة “ستوقف (قطر للطاقة) إنتاج بعض منتجات صناعاتها الكيماوية والبتروكيماوية والتحويلية في دولة قطر”.

وأضافت أن هذه المنتجات تشمل اليوريا والبوليمرات والميثانول والألمنيوم وغيرها.

وأكدت قطر للطاقة أنها “تثمن علاقتها مع جميع الأطراف ذات الصلة وستستمر في التواصل بالمعلومات المتوفرة”.

وكانت الشركة أعلنت -أمس الاثنين- إيقاف إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة بسبب هجوم عسكري على مرافقها التشغيلية في مدينة راس لفان ومدينة مسيعيد الصناعيتين.

يأتي ذلك فيما دخلت الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران يومها الرابع، وسط اضطرابات بأسواق النفط والغاز وبورصات العالم.

 

 

 

“الجزيرة.نت”

