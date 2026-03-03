ملف الجهاز السري لحركة النهضة أمام القضاء مجددا..#خبر_عاجل

بشرى للتونسيين..وداعا للكراء: السنيت تشرع في بيع شقق اقامة خلدون 1 بهذه الأسعار..

2026/03/03 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس صباح اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026 حجز ملف الجهاز السري لحركة النهضة لتحديد موعد لاحق للمحاكمة وللنظر في مطلب الإفراج عن أمني سابق .

وجددت الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في القضية المعروفة إعلاميا ”بالجهاز السري” لحركة النهضة حيث شملت قائمة المتهمين راشد الغنوشي وعلي العريض وفتحي البلدي بحالة إيقاف وإطارات أمنية سابقين، بعضهم بحالة إيقاف وآخرين بحالة سراح، بالإضافة الى متهمين آخرين محالين بحالة فرار، ليتجاوز عدد المتهمين الثلاثين متهما.

ومثل 9 متهمين موقوفين في الغرفة المخصصة للمحاكمة عن بعد بالسجن المدني بالمرناقية، فيما رفض آخرون المثول أمامها من بينهم راشد الغنوشي وفتحي البلدي ،في حين مثل 4 متهمين من بينهم إطارات أمنية سابقين بحالة سراح، وتقدم محامو الدفاع عن المتهمين بطلب التأخير مع توفير متسع من الوقت لإعداد وسائل الدفاع.

وحسب ما نقلته اذاعة موزاييك فقد طلب محامو هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد التأخير لتقديم طلبات الدعوى المدنية، لتقرر الدائرة حجز القضية إثر الجلسة لتحديد موعد لاحق.

