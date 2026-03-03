عاجل/ سفارة تونس بالدوحة تصدر بلاغ رسمي وتعلن..

أعلنت سفارة تونس بالدوحة في بلاغ على صفحتها بفيسبوك تعليق إسداء الخدمات القنصلية العادية بصفة مؤقتة وذلك بداية من يوم الأربعاء 4 مارس 2026 إلى غاية إشعار آخر حسب التوجيهات الجديدة التي تصدرها الجهات القطرية المختصة.

وجاء في بيان للسفارة إنّه “على ضوء التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة، وحرصا على سلامة الجميع وطبقا لتوجيهات السلطات القطرية بملازمة الحيطة والبقاء في المنازل باستثناء حالات الضرورة القصوى واعتماد نظام العمل عن بعد، تعلم سفارة الجمهورية التونسية بالدوحة كافة أفراد الجالية التونسية المقيمة في دولة قطر الشقيقة بتعليق نشاط إسداء الخدمات القنصلية العادية بصفة مؤقتة على غرار باقي السفارات الأجنبية المعتمدة في دولة قطر، وذلك بداية من يوم الأربعاء 4 مارس 2026 إلى غاية إشعار آخر حسب التوجيهات الجديدة التي تصدرها الجهات القطرية المختصة.”

وذكرت السفارة أنه يمكن في الحالات الطارئة والمستعجلة الاتصال بمصالحها المباشرة لعملها بصفة منتظمة على بيانات التواصل التالية :

أرقام الهاتف القار خلال أيام العمل ( من الساعة 9:00 صباحا إلى الساعة 14:00 بعد الظهر ) :

0097444512630

0097440162225

رقم واتساب (عبر إرسالية مكتوبة أو صوتية ):

0097433200525

البريد الإلكتروني :

at.doha@diplomatie.gov.tn