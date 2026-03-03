عاجل/ “نتنياهو” يتوعد ايران وحزب الله..

زار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، قاعدة بالماتشيم الجوية برفقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان العامة اللواء إيال زامير.

في بداية الزيارة، استمع رئيس الوزراء إلى إحاطة عملياتية، ثم التقى بمشغلي الطائرات المسيّرة والفرق الفنية، وأشاد بجهودهم خلال عملية “زئير الأسد”.

وقال نتنياهو: “أنا هنا في قاعدة القوات الجوية مع وزير الدفاع ورئيس الأركان والقادة والمقاتلين، إنهم يقومون بعمل رائع هنا. عمل مذهل – يُذهل ليس العدو فحسب، بل وزير الدفاع، وأنا أيضا”.

وأضاف: “أعتقد أن على الشعب الإسرائيلي بأكمله أن يُقدّر العمل المهم الذي تقومون به – حماية مواطني إسرائيل ومهاجمة القتلة ومن يقفون وراءهم في إيران”.

وتابع: “نواصل ضرب إيران بقوة. طيارونا يحلقون فوق سماء إيران وطهران، وكذلك فوق سماء لبنان. لقد ارتكب حزب الله خطأً فادحاً عندما هاجمنا. لقد رددنا بالفعل بقوة، وسنرد بقوة أكبر”.

وأكمل نتنياهو: “على الحكومة اللبنانية أن تُدرك وعلى الشعب اللبناني أن يُدرك، أن حزب الله يُورِّطهم في حربٍ لا تخصهم، لمجرد مقتل ذلك القاتل الجماعي الذي لا علاقة لهم به. عليهم أن يُدافعوا عن أنفسهم، وعليهم أن يفعلوا ذلك سريعًا. سنواصل فعل ما يلزم لحماية أنفسنا”.

“سكاي نيوز”