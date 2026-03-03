عاجل/ بسبب إيران: ترامب يهدد بقطع العلاقات مع هذه الدولة..

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقطع العلاقات التجارية مع إسبانيا، بعد رفض مدريد السماح باستخدام القواعد العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة في الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران.

وقال ترامب للصحفيين خلال اجتماع في المكتب البيضاوي مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس: “سنقطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا. لا نريد أي علاقة معها”.

وجاءت تصريحات ترامب بعد إعلان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن بلاده لن تسمح باستخدام القواعد العسكرية في جنوب إسبانيا في أي ضربات لا يشملها ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا أن القواعد المشتركة مع واشنطن لم تستخدم في الهجوم الذي وقع نهاية الأسبوع على إيران.

“سكاي نيوز”