عاجل/ الحرس الثوري الايراني يعلن استهداف 10 ناقلات نفط وحرقها في مضيق هرمز..

أعلن الحرس الثوري الإيراني مساء أمس، أن أكثر من 10 ناقلات نفط لم تلتزم بالتحذيرات، تعرضت لإصابات بمقذوفات مختلفة واحترقت.

وقال المساعد السياسي للبحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، محمد أكبر زاده، إنه في أعقاب إعلان إيران حالة “حظر العبور” في مضيق هرمز، أصبح مرور السفن النفطية والتجارية وسفن الصيد عبر هذا الممر غير ممكن.

وأوضح أنه تم بث رسالة من قبل بحرية الحرس الثوري إلى شبكة الملاحة العالمية تفيد بأن المضيق من بدايته إلى نهايته يخضع لظروف حربية، مع وجود احتمال تعرض السفن لأي أضرار جراء صواريخ أو طائرات مسيرة طائشة، وعليه لا ينبغي للسفن العبور في هذا النطاق.

كما تابع أنه بالنظر إلى التحذيرات المتكررة من بحرية الحرس الثوري بشأن عدم أمن مضيق هرمز، تعرضت ناقلات نفط الـ10لإصابات.

كذلك رأى أن إيران اتبعت دوما سياسة خفض التصعيد وسعت إلى إرساء الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة والعالم، غير أن تصرفات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مع بدء هذه الحرب أدت الى حالة عدم الاستقرار في المنطقة واضطراب أوضاع الاقتصاد العالمي، وفق زعمه.

“العربية.نت “