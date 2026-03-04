والي أريانة يؤدي زيارة تفقدية غير معلنة لهذه المؤسسة العمومية..

دبلوماسي سابق يفجرها: “تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ستطال تونس”..#خبر_عاجل

في إطار متابعة نجاعة العمل بالمرافق العمومية بولاية أريانة، أدى والي الجهة، الوليد صنديد، امس الثلاثاء 3 مارس 2026، زيارة تفقدية غير معلنة إلى مقر الإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني، رفقة معتمدة مركز الولاية.

وخلال جولته التي شملت مختلف الفضاءات الراجعة للإدارة بالنظر، عاين السيد الوالي—بصحبة المديرة الجهوية—سير العمل بكل من مكتب التشغيل والعمل المستقل وفضاء المبادرة. وقد اطلع على جودة الخدمات المسداة للمواطنين، مطلعاً على الخطط والبرامج المستقبلية التي تهدف إلى تعزيز آليات التشغيل ودعم المبادرات الخاصة بالجهة.

كما حرص الوالي على الإصغاء المباشر لمشاغل الموظفين والإطارات، مؤكداً على ضرورة تذليل الصعوبات لتطوير الأداء الإداري. وفي ختام زيارته، أثنى الوالي على المجهودات المبذولة من قبل كافة الأعوان والإطارات لخدمة طالبي التكوين، الباحثين عن شغل، والمؤسسات الاقتصادية، مشدداً على الدور المحوري لهذا المرفق في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالجهة.

