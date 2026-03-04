ملحق تصفيات كاس العالم 2026: طرح تذاكر المباريات للبيع بأسعار تبدأ من 11 دولارا

أعلن الاتحاد ​الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن تذاكر ملحق كأس العالم التي ستقام ​هذا الشهر في المكسيك طرحت ‌للبيع اليوم الثلاثاء بأسعار مخفضة جدا مقارنة بأسعار ‌تذاكر النهائيات ، حيث يمكن للمشجعين الحصول ‌على مقعد مقابل 200 بيزو مكسيكي فقط (11.33 دولار).

وسيحدد الملحق منتخبين فقط من بين آخر ستة منتخبات ستتأهل ⁠إلى النسخة الأولي من كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا، والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في الفترة من 11 جوان إلى 19 جويلية المقبلين.

وستلعب العراق وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبوليفيا وكاليدونيا الجديدة وجاميكا وسورينام على ملعبين سيستضيفان نهائيات كأس ⁠العالم.

وستستضيف وادي الحجارة ومونتيري مباريات الملحق خلال الفترة من 26 إلى 31 مارس الجاري، حيث أعلن الفيفا أن ⁠أسعار التذاكر تتراوح ما بين 200 و300 بيزو مكسيكي.

وتأتي هذه الأسعار في تناقض واضح مع أسعار تذاكر النهائيات التي أثارت غضب المشجعين بسبب أسعارها الباهظة.

ويبلغ سعر أرخص تذكرة للنهائيات 60 دولارا، لكن سياسة التسعير المتغيرة وسوق إعادة البيع جعلا الكثير من المشجعين غير قادرين على تحمل التكلفة.