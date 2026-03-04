عاجل/ واشنطن ترفع مستوى تحذير السفر إلى هذه الدول للمستوى الثالث..

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية رفع مستوى التحذير من السفر إلى كل من الأردن وسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى المستوى الثالث

وجاء القرار في أعقاب تصاعد الهجمات الإيرانية على عدد من الدول العربية في المنطقة، ردا على الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة والكيان المحتل يوم السبت الماضي، والتي أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وعدد من القادة العسكريين.

في المقابل، أبقت الخارجية الأمريكية تحذيرها بشأن السفر إلى مصر عند المستوى الثاني، دون أن تغير تقييمها العام للوضع الأمني هناك.

وأمرت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، بإجلاء الموظفين غير الأساسيين وأسرهم من البحرين والأردن. وجاء في إعلان نشرته الوزارة على الإنترنت أن القرار اتُّخذ “نظرا لمخاطر السلامة”.

وفي سياق متصل قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن 9 آلاف أمريكي تمكنوا من مغادرة المنطقة منذ بداية الحرب، مشيرا إلى أن هناك نحو 1500 أمريكي طلبوا المساعدة على المغادرة.