دبلوماسي سابق يفجرها: “تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ستطال تونس”..#خبر_عاجل

أكد الدّبلوماسي السّابق عبد اللّه العبيدي، اليوم الأربعاء، بأنّ “الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ستُؤثّر بشكل مباشر وغير مباشر على تونس”، مشيراً إلى أنّ “كلّ الدول مرتبطة ببعضها البعض ومهما تباعدت المسافات العلاقات موجودة، والحروب تقوم على المسائل الإقتصادية وبالتالي تؤثّر على الدول وشركائها”.

وأوضح العبيدي، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، أنّ “الدول الأوروبية مازالت متردّة بخصوص التدخّل في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتراقب التّغيّرات المتسارعة”. وقال العبيدي إنّ “إيران متفوّقة إلى حدّ الآن وترامب لا يُمكنه تحقيق النصر”، لافتاً إلى أنّ “الخاسر الأكبر في هذه الحرب ستكون الصّين في صورة فشل إيران”. وأضاف أنّ “الصين وروسيا تدخّلا في هذه الحرب من خلال توفير إمكانيات تكنولوجية لإيران”.