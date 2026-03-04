تنظيم اجتماع عن بعد لتعزيز التعاون الفني في المجال الصحي وتبادل الخبرات بين تونس وسلطة عمان

نظمت الوكالة التونسية للتعاون الفني، أمس الثلاثاء، اجتماعا عن بعد مع ممثلين عن وزارة الصحة التونسية ووزارة الصحة العمانية ومكتب التعاون الفني بسفارة تونس بسلطة عمان

ويأتي هذا الاجتماع، وفق ما نشر بالصفحة الرسمية للوكالة على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” في اطار تنفيذ برامج التعاون الفني المدرجة ضمن أعمال اللجان المشتركة، لاسيما تلك المتعلقة بانتداب الكفاءات وتبادل المعارف والخبرات بين تونس وسلطة عمان

وتضمنت محاور الاجتماع تعزيز التعاون الفني في المجال الصحي وتبادل الخبرات ومتابعة مشروع الطبيب الزائر والتنسيق بين وزارة الصحة التونسية ونظيرتها العمانية لابرام اتفاقية تهم كيفية التعاقد مع أطباء الاختصاص التونسيين للقيام بمهمات قصيرة المدى في اطار “مشروع الطبيب الزائر”

وكان وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، قد أدى في شهر أكتوبر 2025، زيارة إلى سلطنة عمان بدعوة من نظيره العماني هلال بن علي السبتي، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الصحي.