حجز أكثر من 50 ألف لتر من المياه المعدنية داخل مخزن عشوائي بهذه الجهة..

تمكّن أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة، مساء امس الثلاثاء، من الكشف عن مخزن عشوائي معد لتخزين المياه المعدنية بأحد احياء معتمدية وادي الليل تابع لتاجر مواد غذائية بالجملة، وحجز أكثر من 50 ألف لتر من المياه المعبأة في قوارير بلاستيكية ذات أحجام مختلفة.

ويأتي ذلك وفق نفس المصدر، بعد تنفيذ زيارة تفقد مشتركة للمحل مع وحدات الحرس الوطني بوادي الليل، بعد توفر معطيات عن نشاطه، حيث تبين أن التاجر المعني يستغلّ المحلّ كمحل إضافي غير مصرح به لخزن بضاعته.

وقد قام الاعوان بحجز كامل الكميّة المضبوطة والتحرير على صاحبها عدليا في شأن ما نسب له وهو استغلال محل غير مصرّح، ويجري استكمال بقية الإجراءات القانونية والإدارية طبقا للتشاريع الجاري بها العمل.