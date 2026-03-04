عاجل/ مستشار خامنئي يفجرها: “لن نفاوض واشنطن ومستعدون لاستمرار الحرب”..

مع دخول الحرب على بلاده يومها الخامس، وسط هجمات إسرائيلية على العاصمة طهران، أعلن مستشار المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي أن بلاده ترفض التفاوض مع واشنطن ومستعدة للاستمرار في الحرب.

وقال محمد مخبر، أحد كبار مساعدي خامنئي، اليوم الأربعاء، إن بلاده “لا تنوي التفاوض مع الولايات المتحدة، وبإمكانها مواصلة الحرب في الشرق الأوسط طالما اقتضت الحاجة”.

كما أضاف مخبر خلال حديثه للتلفزيون الرسمي الإيراني أن “طهران لا تثق بالأميركيين ولا يوجد أي أساس لأي مفاوضات معها”.

وختم مشدداً على أن إيران تستطيع مواصلة الحرب للمدة التي تريدها، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

من جهته، وجه وزير الخارجية عباس عراقجي انتقادات إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، معتبراً أنه خان الدبلوماسية والأميركيين الذين انتخبوه على السواء.

واعتبر في منشور على حسابه في “إكس” أن ما حصل خلال المحادثات النووية مع الجانب الأميركي، بوساطة عمانية، كان “تفجيرا حاقدا لطاولة المفاوضات”. وكتب عراقجي قائلاً: “عندما تعامل المفاوضات النووية كأنها صفقة عقارية يستحيل تحقيق الأهداف غير الواقعية”. وأردف معتبراً أن النتيجة كانت تفجير طاولة المفاوضات بدافع الانتقام.

“العربية.نت”