أهم الاحداث الوطنية لشهر فيفري 2026

في ما يلي حصيلة لأهم الأحداث الوطنية لشهر فيفري 2026

1 فيفري

سياسة/شؤون خارجية/منتدى عربي-هندي

وزارة الشؤون الخارجية تعلن عن مشاركة تونس في الاجتماع الوزاري الثاني للمنتدى العربي – الهندي المنعقد بنيودلهي برئاسة مشتركة بين جمهورية الهند والإمارات العربية المتحدة، برئاسة المندوبة الدائمة بالنيابة للجمهورية التونسية لدى جامعة الدول العربية ضحى الشويخ بن تنفوس، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، للوفد التونسي المشارك في هذا الاجتماع

3 فيفري

سياسة/أحكام/تآمر

صدور أحكام استئنافية تراوحت بين 3 سنوات و35 سنة سجنا في ما يعرف إعلاميا بقضية “التآمر على أمن الدولة”

سياسة/بعثة/دائمة/منظمة الصحة العالمية

الإعلان عن مشاركة البعثة الدائمة لتونس بجنيف، يوم 2 فيفري ، في الجلسة الافتتاحية للدورة 158 للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية التي تنعقد بجنيف إلى غاية السابع من الشهر نفسه، برئاسة استراليا وحضور المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.

سياسة/داخلية/مكافحة غسل الأموال/قرار

صدور قرار مشترك من وزراء السياحة والداخلية والمالية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 13 لسنة 2026) المؤرخ في 29 جانفي 2026، يتعلق بضبط النظام المنطبق على “نوادي القمار” لتنفيذ مقتضيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

سياسة/حكومة/تجهيز/بنية تحتية

رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، يستقبل كلاّ من رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، ووزير التجهيز والإسكان، صلاح الزواري، ويؤكّد على ضرورة معالجة الإرث الثقيل كاملا، والذي من بينه الجزء المتعلق بالبنية التحتية والإسكان على وجه الخصوص.

4 فيفري

سياسة/دبلوماسية/البوسنة والهرسك

وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، يتسلّم نسخة من أوراق اعتماد السّفير الجديد للبوسنة والهرسك لدى الجمهورية التونسية مع الإقامة بطرابلس، “سيناد ماسوفيتش”.

سياسة/تونس/ بلجيكيا

الإعلان عن مشاركة تونس في الدورة السابعة للمشاورات السياسية التونسية البلجيكية، التي احتضنتها العاصمة البلجيكية بروكسال يوم 28 جانفي 2026، والتي مثلت محطة هامة في مسار دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن تباحث جملة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

سياسة/أمم متحدة/قبعات زرقاء

بعثة الأمم المتحدة في افريقيا الوسطى (مينوسكا) تعلن عن منح 75 عنصرا منهم 5 نساء من قوات القبعات الزرقاء التابعة لوحدة النقل الجوي التونسية ضمن البعثة الأممية في افريقيا الوسطى، ميدالية الأمم المتحدة لوحدة النقل الجوي التونسية التابعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة ومتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار بجمهورية إفريقيا الوسطى، تقديرا لالتزامها بالحفاظ على السلام في إفريقيا الوسطى.

5 فيفري

سياسة/نواب/سحب ثقة

الاعلان عن تخلي النواب الذين أودعوا لائحة سحب الثقة من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، عماد الدربالي، عن اللائحة وتأكيد المكلّف بالإعلام بالمجلس أن “اللائحة سقطت شكلا لعدم استيفائها للشروط القانونية”.

سياسة/نواب/ايقاف

الإعلان عن إيقاف النائب بمجلس نواب الشعب، أحمد السعيداني، على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، الذي يجرّم الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات.

سياسة/بنك اوروبي/تمثيل اقليمي

وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمّد علي النّفطي، يلتقي الممثّلة الإقليميّة الجديدة للبنك الأوروبي للاستثمار بتونس “أنّا بارون”، بمناسبة تقلّدها لمهامّها حديثًا.

سياسة/أحكام

هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف بتونس تصدر أحكاما تراوحت بين 5 سنوات والاعدام في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي المنسق العام لحزب التيار الشعبي، وعضو المجلس الوطني التأسيسي، الذي اغتيل أمام منزله، يوم 25 جويلية 2013.

سياسة/أملاك مصادرة

رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، يستقبل كلاّ من وزيرة الماليّة، مشكاة سلامة الخالدي، ووزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، حول موضوع الأملاك المصادرة منذ 2011

6 فيفري

سياسة/دفاع وطني/قافلة صحية

وزارة الدفاع الوطني تعلن عن تنظيمها السبت بالمدرسة الإعدادية ساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف، قافلة صحية عسكرية متعددة الاختصاصات لفائدة أهالي المنطقة، في إطار تقريب الخدمات الصحية إلى المواطنين بالمناطق الداخلية والنائية، وإحياءً للذكرى 68 لأحداث ساقية سيدي يوسف.

7 فيفري

سياسة/قضاة/مجلس أعلى

ندوة علمية لجمعية القضاة التونسيين بالحمامات حول المجلس الأعلى للقضاء على هامش مؤتمرها الانتخابي الخامس عشر.

8 فيفري

سياسة/ساقية سيدي يوسف/ذكرى

الذكرى 68 لأحداث ساقية سيدي يوسف: موعد سنوي تونسي جزائري لتكريس روح التآخي ودفع التعاون قصد رفع التحديات المشتركة.

رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، تشرف رفقة الوزير الأوّل الجزائري سيفي غريّب على إحياء الذكرى 68 لأحداث ساقية سيدي يوسف.

رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، تؤكد، في كلمة بمناسبة إحياء الذكرى 68 لأحداث ساقية سيدي يوسف “أنّ إحياء تونس والجزائر سنويا لهذه الذكرى يعد مناسبة لاستحضار إحدى صفحات التاريخ النضالي المشترك.

9 فيفري

سياسة/قضاة/مكتب تنفيذي

المكتب التنفيذي المنتخب لجمعية القضاة التونسيين يعلن عن التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي.

جمعية القضاة التونسيين تطالب في لائحة مؤتمرها الانتخابي بالتسريع في تركيز المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية.

سياسة/محاكمات

هيئة الدائرة الجنائيّة المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس تؤجل النظر في القضيّة المحال فيها المنسق العام لحزب القطب رياض بن فضل والمتعلّقة بـ “اقتناء أملاك مصادرة” إلى يوم 26 فيفري 2026.

سياسة/قوات مسلحة/مصر

التعاون العسكري بين تونس ومصر محور لقاء يجمع وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي بالفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوّات المسلّحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لجمهوريّة مصر.

-اختتام أشغال اللجنة العسكرية المشتركة التونسية المصرية في دورتها الثامنة عشرة.

10 فيفري

سياسة/حكومة

رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، يلتقي رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، ويؤكد أن “الشّعب يحتاج اليوم لا فقط إلى نصوص جديدة بل إلى قائمين جدد على تنفيذها”.

كما يتعرّض مُجدّدا إلى “ظاهرة التضخّم التشريعي المُقترنة بظاهرة التضخّم في المؤسّسات”

سياسة/اتحاد افريقي/قمة ايطالية

وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، يشارك في أثيوبيا في قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي والقمة الإيطالية- الإفريقية الثانية.

11 فيفري

سياسة/محاكمات

– محكمة الاستئناف: حجز قضية عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، المرفوعة ضدّها من قبل هيئة الانتخابات إلى 18 فيفري الجاري للمفاوضة والتصريح بالحكم (مصدر قضائي)

-قضية الإعلامي مراد الزغيدي تتعلق بنقص في عدد التصاريح الجبائية (عضو هيئة الدفاع)

سياسة/اتحاد افريقي/أثيوبيا

وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، يشارك في الاجتماعات الدورية للاتحاد الإفريقي على رأس الوفد التونسي في الدورة العادية 48 للمجلس التنفيذي التي تحتضنها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ويجري في أديس أبابا لقاءات مع قيادات مفوضية الاتحاد الإفريقي وعدد من نظرائه من الدول الإفريقية.

12 فيفري

سياسة/مخدرات

رئيس الجمهوريّة، قيس سعيّد، يؤكّد، أثناء لقائه، بوزير الداخلية، خالد النّوري، ووزير التربية، نورالدين النّوري، وكاتب الدّولة للأمن الوطني سفيان بالصّادق، ضرورة حماية التلاميذ من آفة المخدّرات التي انتشرت داخل المدارس والمعاهد وحولها.

سياسة/ادانة،

تونس تدين “بشدة” خلال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية كافة الإجراءات الاستعمارية للكيان الصهيوني المحتل.

سياسة/محاكمات

تأجيل قضية أحمد صواب إلى يوم 23 فيفري 2026 ورفض مطلب الإفراج (مصدر قضائي)

سياسة/برلمان/لجان

البرلمان: الإعلان عن تركيبة اللجان القارة ومكاتبها

13 فيفري

سياسة/محامون/احتجاجات

عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت يدعو وزارة العدل، أثناء وقفة احتجاجية نفذها عدد من المحامين بساحة قصر العدالة بالعاصمة، إلى فتح حوار جدّي مع المحامين والاستماع إليهم وإلى هياكلهم.

سياسة/محاكم/مرافعة رقمية

المحكمة الإدارية: الدّائرة الابتدائيّة الجهويّة بقابس، التابعة للمحكمة الإدارية، تنجح في تأمين أوّل جلسة مرافعة رقميّة نموذجيّة.

سياسة/قمة افريقية ايطالية

وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، يشارك في أشغال القمة الإفريقية الإيطالية الثانية بالعاصمة الأثيوبيّة أديس أبابا ويؤكد حرص تونس على دعم الشراكة بين القارة الإفريقية وإيطاليا.

سياسة/اتحاد افريقي/مجلس تنفيذي

وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، يشارك في اجتماعات الدورة العادية 48 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ويتحادث مع نظيره الرواندي، أوليفيي ندانغيري، ويلتقي الإطارات التونسية بالاتحاد الإفريقي.

14 فيفري

سياسة/اتحاد افريقي/رؤساء دول وحكومات

– وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، يلتقي في إطار المشاركة في أشغال الدورة 39 لقمّة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، الملتئمة يومي 14 و15 فيفري 2026 بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، رئيس الوزراء الفلسطيني ومسؤولين إفريقيين.

– وزير الشؤون الخارجية يجدد خلال أشغال الدورة 39 لقمّة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، التزام تونس بمواصلة دعم الجهود الرامية إلى تحقيق طموحات الشعوب الإفريقية في الأمن والتنمية

15 فيفري

اختتام قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، ووزير الشؤون الخارجية يجدد موقف تونس الثابت لدعم القضية الفلسطينية العادلة ونضالات الفلسطينيين.

16 فيفري

اعلام/صحافة/ميثاق

مجلس الصحافة يقدم “الميثاق الوطني لاستعمال الذكاء الاصطناعي في الصحافة”، بالشراكة مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

اجتماع/اعتداء/طفولة

فتح بحث تحقيقي في قضية تتعلّق بشبهة الاعتداء على طفل بإحدى الروضات الخاصة بحي النصر من ولاية أريانة، في حقّ 8 أشخاص ( 4 ذكور و4 إناث) 7 منهم موقوفين.

17 فيفري

سياسة/حكومة

رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، يؤكد لدى استقباله رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، أنّ عددا من المرافق العموميّة لا تُدار على الوجه المطلوب، وأنّ الغاية واضحة ومفضوحة وهي تأجيج الأوضاع من قبل فلول المنظومة القديمة.

سياسة/دبلوماسية/بلغاريا

وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، يتسلّم نسخة من أوراق اعتماد السفيرة الجديدة لجمهورية بلغاريا لدى الجمهورية التونسية “بوريانا سيميونوفا”.

سياسة/نواب/محكمة دستورية

لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، تعقد جلسة استماع إلى النواب الذين تقدموا بمقترح القانون الأساسي المتعلق بإحداث المحكمة الدستورية.

18 فيفري

سياسة/تونس/تشيكيا

سفير جمهورية تشيكيا لدى تونس “ريشارد كادلكاك”، يؤكد خلال لقاء أجراه مع كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد بن عياد، بمقرّ الوزارة، حرص بلاده على مزيد دعم علاقات الصداقة والتعاون مع تونس على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، واستعدادها للعمل سويّا على إنجاز الاستحقاقات الثنائية المقبلة.

سياسة/حقوق/معطيات شخصية

لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، تعقد جلسة استماع إلى ممثلين عن جهة المبادرة التشريعية، حول مقترح القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

سياسة/جامع الزيتونة/رمضان

رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، يتحول إلى جامع الزيتونة المعمور، ويتوجه من هناك بالتهنئة إلى الشعب التونسي والأمة الاسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

سياسة/محكمة/جهات

الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، تفرج عن عضوي المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة فيصل الدبّوسي وإسلام السهيلي، المودعين بالسجن منذ 08 فيفري 2025 ، مع تأجيل النطق بالحكم لجلسة 25 فيفري الجاري.

19 فيفري

سياسة/محاكمات

الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، تصدر حكما بالسجن 8 أشهر في حق النائب بمجلس نواب الشعب، أحمد السعيداني، من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات.

23 فيفري

سياسة/محاكمات/افراج

الإفراج عن المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب (مصدر قضائي).

سياسة/نزع السلاح/مؤتمر/جنيف

وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يؤكد، في مؤتمر نزع السلاح المنعقد بجنيف، أن الأزمات العالمية الراهنة تثبت حتمية التمسك بالشرعية الدولية ودعم جهود نزع السلاح.

سياسة/برلمان/أندونيسيا

تعزيز التعاون بين تونس واندونيسيا محور جلسة عمل بين مجموعة التّعاون البرلماني مع البلدان الآسيوية ووفد من البرلمان الأندونيسي.

24 فيفري

سياسة/حقوق الانسان/أمم متحدة

وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي: تونس تجدد الالتزام بمواصلة التعاون البناء مع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

سياسة/البرازيل

انعقاد الدورة الخامسة للمشاورات السياسية التونسية البرازيلية بالبرازيل.

سياسة/أحكام

أحكام تتراوح بين سنتين و4 سنوات سجنا في حق المتهمين في قضية وفاة الجيلاني الدبوسي (مصدر قضائي).

25 فيفري

سياسة/اقتصاد/أسواق

رئيس الجمهورية، قيس سعيد، لدى تحوّله إلى شركة اللحوم وسوق باب الفلة: كل الجرائم والصفقات المشبوهة موثّقة والدّولة ستواصل مسارها الاجتماعي حتّى تتحقّق مطالب كلّ التّونسيين في كلّ المجالات.

سياسة/تجنيد

انطلاق حصة التجنيد الأولى لسنة 2026 بداية من 2 مارس إلى غاية يوم الجمعة 10 أفريل 2026 (وزارة الدفاع).

سياسة/اقتصاد/تنمية

مجلس وزاري مضيق يوصي بالتسريع في إنجاز مشاريع إستراتيجية كبرى في مخطط التنمية 2026- 2030.

26 فيفري

سياسة/اقتصاد/منتدى/ألمانيا

تنظيم منتدى اقتصادي تونسي ألماني بمدينة “إيسن” في أكتوبر 2026 محور لقاءين للقنصل العام لتونس بدوسلدورف في إطار الاحتفال بالذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

سياسة/بعثة/جنيف

البعثة التونسية الدائمة بجنيف تشارك في النقاش التفاعلي حول تقرير المفوض السامي بشأن حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلّة.

27 فيفري

سياسة/أحكام

أحكام استئنافية في قضية ما يعرف بـ”التسفير” تتراوح بين 3 و28 عاما سجنا (مصدر قضائي).

سياسة/بعثة/جنيف/فلسطين

البعثة الدائمة لتونس بجنيف تشارك في جلسة حول تقييم الأضرار الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والطريق نحو التعافي.

سياسة/أحكام/فساد مالي

الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي بسجن رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز24 سنة (مصدر قضائي).

-أحكام بالسجن ومصادرة أملاك وخطايا في حق الأخوين نبيل وغازي القروي (مصدر قضائي).

سياسة/ثقافة/موريطانيا

رئيس الجمهورية قيس سعيّد يستقبل وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان والناطق باسم الحكومة الموريتانية الحسين ولد مدو، المبعوث الخاص للرئيس الغزواني.