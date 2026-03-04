طبيب مختص يدعو مرضى القلب إلى الإفطار فورا عند ظهور أعراض إنذارية خلال فترة الصوم

دعا رئيس قسم أمراض القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي بمدنين، الدكتور سامي الميلوشي، مرضى القلب، المسموح لهم بالصيام خلال شهر رمضان، إلى الإفطار فورا عند ظهور أعراض إنذارية، مؤكدا ضرورة التوجه إلى الطبيب أو إلى أقرب قسم استعجالي لتفادي مضاعفات صحية خطيرة.

وأوضح الميلوشي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ضمن برنامج “صحتك أغلى”، أن أوجاع الصدر لدى المصابين بانسداد الشرايين التاجية، أو الشعور بالتعب الشديد وضيق التنفس لدى مرضى قصور القلب، تُعد من أبرز العلامات التي تستوجب التوقف الفوري عن الصيام.

وأضاف أن من بين مؤشرات الخطر كذلك الإعياء الحاد، والإغماء، وتسارع دقات القلب أو عدم انتظامها، مشيرا إلى أن هذه الأعراض لا ينبغي الاستهانة بها، سواء لدى مرضى القلب أو حتى لدى أشخاص غير مصابين بأمراض مزمنة.

وشدّد على خطورة مواصلة الصيام عند ظهور هذه العلامات، داعيا إلى الإفطار فورا ثم الاتصال بالطبيب المعالج أو التوجه إلى أقرب قسم استعجالي لإجراء الفحوصات اللازمة وتفادي أي مضاعفات محتملة