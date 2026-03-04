عاجل/ معتمرون تونسيون عالقون في السعودية يطلقون نداء استغاثة لاعادتهم الى تونس..

توجه أحد التونسيين المعتمرين في المملكة العربية السعودية، صباح اليوم الأربعاء، بنداء الى السلطات التونسية من أجل التدخل العاجل لفائدة 25 تونسيا عاقين حاليا في السعودية بعد تعطل رحلة عودتهم الى تونس على متن إحدى شركات الطيران الإماراتية عقب الأحداث الأخيرة التي تشهدها منطقة الخليج.

وبين المتحدث، في تصريح لاذاعة ديوان أف أم بأن أغلب المعتمرين التونسيين العالقين هم نساء وكبار في السن ويعانون من أمراض مزمنة، مؤكدا بأنهم لم يتمكنوا من التواصل مع وكالة الأسفار التي سافروا معها وفق قوله.

وأوضح المصدر ذاته، بأنهم عالقون حاليا في أحد النزل بعد انتهاء فترة اقامتهم به وينتظرون تدخلا عاجلا ولا يملكون أموال وغير قادرين مجابهة مصاريفهم اليومية على حد قوله.