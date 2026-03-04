نجا من الهجوم: هل يصبح مجتبى خامنئي المرشد الأعلى الجديد لايران؟!..

يبدو أن مجتبى خامنئي، نجل المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي لم يكن في مقر والده، لحظة استهدافه.

فقد أكد مصدران إيرانيان اليوم الأربعاء أن مجتبى نجا من الهجوم الجوي الأميركي والإسرائيلي الذي أودى بحياة المرشد وعدد من الشخصيات العسكرية والمؤثرة، يوم السبت الماضي (28 فبراير). وقال أحد المصدرين “إن مجتبى على قيد الحياة، ولم يكن في طهران وقت اغتيال الزعيم الأعلى”.

فيما أوضح المصدران أن المؤسسة الحاكمة تنظر إليه على أنه الخليفة المحتمل لوالده، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

“على وشك اتخاذ القرار”

بالتزامن، أشار مجلس الخبراء المكلف باختيار الزعيم الأعلى الجديد، إلى أنه على وشك اتخاذ القرار، حسب ما أفاد التلفزيون الإيراني. وقال أحمد خاتمي عضو مجلس خبراء القيادة: “سيتم تعيين المرشد في أقرب فرصة.. نحن قريبون من ذلك، لكننا في حالة حرب”.

في حين أعلن رئيس المجلس التنسيقي للتبليغ الإسلامي في إيران، محمد حسين موسى بور، أن مراسم تشييع المرشد الراحل ستبدأ اليوم عند الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي، وتستمر 3 أيام. وقال موسى بور: “ابتداءً من هذه الليلة سيستضيف مسجد الإمام الخميني الشعب، حيث ستقام مراسم تشييع على مدار الساعة في قاعة الصلاة لمدة ثلاثة أيام”.

إلا أن السلطات الإيرانية عادت وأعلنت تأجيل مراسم التشييع لخامنئي، وفق ما نقل التلفزيون الرسمي.

بينما هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بوقت سابق اليوم باغتيال أي شخص يتولى منصب المرشد الأعلى لإيران. وكتب كاتس في بيان نُشر على منصة “إكس”: ” أي قائد يعيّنه النظام الإيراني للاستمرار بخطة تدمير إسرائيل وتهديد الولايات المتحدة والعالم الحر ودول المنطقة، وقمع الشعب الإيراني، سيصبح هدفاً مشروعاً للتصفية دون قيد أو شروط”.

“العربية.نت “