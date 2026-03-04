أحكام سجنية ثقيلة ضد خلية ارهابية نسائية خططت لاستهداف مؤسسات الدولة..وهذه التفاصيل..

إسرائيل تكشف عن عدد المصابين في الهجمات الإيرانية..

2026/03/04 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس وبعد النظر في ملف خلية نسائية إرهابية تتكون من 8 نساء بالسجن مدة 30 سنة لرئيسة الخلية و22 سنة سجنا في حق بقية المتهمات وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.

ووفق ملف القضية فإن المتهمات شكلن خلية تكفيرية بجهة الكرم الغربي للقيام بأعمال إرهابية تستهدف مؤسسات الدولة.

ويعود الملف الى 24 جوان 2022، عندما تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بقرطاج من إلقاء القبض على 8 نساء يشتبه في انضمامهن إلى تنظيم إرهابي، وذلك بعد ورود معلومات مفادها نشوب خلاف بأحد أحياء الكرم الغربي تحوّل إلى تراشق بمواد حارقة.

 

