عاجل/ وزارة الفلاحة تعلن رصد بؤر أولى لهذا المرض..

أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، منتجي الحبوب، بأنّه قد تمّ رصد البؤر الأولى لمرض الصّدأ الأصفر ببعض مزارع القمح الصّلب بمناطق الانتاج بالشّمال.

و نظرا لسرعة انتشار هذا المرض ووبائيته، أوصت مصالح الوزارة المختصة الفلاحين بالمراقبة المستمرّة لمزارع الحبوب (قمح ليّن – قمح صلب- تريتيكال) و بضرورة التّدخّل الفوري والآلي بالمداواة فور ملاحظة الأعراض الأولى لمرض الصّدأ وذلك باستعمال أحد المبيدات الفطريّة المصادق عليها في الغرض من قبل مصالح الوزارة.

كما دعتهم إلى الاتّصال بالمصالح المركزيّة والجهويّة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.