عاجل/ تواصل تعليق امتحانات الأسبوع المغلق بهذا المعهد والأساتذة يتمسكون..

عاجل/ وفاة طفلة في الكويت اثر سقوط شظايا..

كانت ستُستعمل في مقابلة رياضية.. حجز كميات هامة من الشماريخ..#خبر_عاجل

دبلوماسي سابق يفجرها: “تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ستطال تونس”..#خبر_عاجل

عاجل/ وزارة الفلاحة تعلن رصد بؤر أولى لهذا المرض..

2026/03/04 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، منتجي الحبوب، بأنّه قد تمّ رصد البؤر الأولى لمرض الصّدأ الأصفر ببعض مزارع القمح الصّلب بمناطق الانتاج بالشّمال.

و نظرا لسرعة انتشار هذا المرض ووبائيته، أوصت مصالح الوزارة المختصة الفلاحين بالمراقبة المستمرّة لمزارع الحبوب (قمح ليّن – قمح صلب- تريتيكال) و بضرورة التّدخّل الفوري والآلي بالمداواة فور ملاحظة الأعراض الأولى لمرض الصّدأ وذلك باستعمال أحد المبيدات الفطريّة المصادق عليها في الغرض من قبل مصالح الوزارة.

كما دعتهم إلى الاتّصال بالمصالح المركزيّة والجهويّة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2026 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn