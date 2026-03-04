حركة النهضة تصدر بيان هام للرأي العام..#خبر_عاجل

ندّدت حركة النهضة، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء 4 مارس 2026، بالأحكام السجنية الصادرة عن المحكمة الابتدائية بتونس، والتي قضت بسجن القيادي بالحركة الحبيب اللوز لمدة 13 سنة، والقاضي المعفي البشير العكرمي لمدة 23 سنة.

واعتبرت الحركة أن هذه الأحكام “جائرة” وتفتقر لشروط المحاكمة العادلة، مشيرة إلى أن القضية تعود أطوارها إلى 2 مارس 2023، وتتعلق بشبهة التدخل لدى القضاء لإطلاق سراح أحد الأشخاص، وهي تهم نفتها الحركة قطعياً، مؤكدة أن العكرمي لم يكن متعهداً بالملف المذكور، كما لم يثبت أي تدخل للوز لفائدة أي طرف.

وأشار البيان إلى وجود ما وصفه بـ”الخروقات القانونية” في مسار الملف، بدءاً من إصدار بطاقة إيداع رغم تجريح قاضي التحقيق في نفسه، وصولاً إلى إصدار الحكم بالسجن دون الاستماع لمرافعات هيئة الدفاع.

وفي سياق متصل، استنكرت النهضة ما اعتبرته “تحريفاً وتلبيساً” من قبل بعض وسائل الإعلام، نافية بشكل قاطع أي علاقة لهذه الأحكام بملف قضية اغتيال شكري بلعيد. ولوّحت الحركة بمقاضاة الأطراف التي روجت لهذه المعطيات في حال عدم سحب الخبر وتوضيح الحقيقة للرأي العام.

وجددت الحركة تذكيرها بأن الأحكام القضائية الصادرة سابقاً في ملف اغتيال شكري بلعيد قد برأت ساحة الحزب وقياداته، واصفة محاولات الربط بين القضيتين بـ”حملات التشويه المستمرة”.