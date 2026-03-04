عاجل/ حادث مرور مروع بهذه الطريق..واصابة 6 أشخاص..

عاجل/ الاحتفاظ بأربعة مسؤولين من أجل هذه الشبهة..

2026/03/04 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

جد مساء اليوم الاربعاء 4 مارس 2026 حادث مرور خطير بالطريق الوطنية عدد 6 الرابطة بين وادي مليز و غار الدماء بجندوبة أسفر عن اصابة 6 اشخاص واحتراق سيارة سياحية خفيفة .
وحسب مصدر من الحماية المدنية بجندوبة فان صورة الحادثة تتمثل في اصطدام شاحنة خفيفة بسيارة سياحية خفيفة مما تسبب في اصابة 6 اشخاص واثر اخراج المصابين من السيارة الاخيرة اندلعت فيها النيران.

وقد تدخل اعوان الحماية المدنية بجندوبة وتم نقل المصابين نحو المستشفى الجهوي بجندوبة لتلقي الاسعافات ووصفت حالاتهم بالمستقرة، وفق ما نقلته إذاعة الجوهرة اف ام.

