عاجل/ تعرّض ناقلة غاز روسية لهجوم في المتوسط قبالة السواحل الليبية واصابة طاقمها..

2026/03/04 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

أعلن رئيس القسم القنصلي في السفارة الروسية لدى ليبيا نيكيتا بارتشينكوف نقل اثنين من المواطنين الروس المصابين في الهجوم الأوكراني على ناقلة الغاز “أركتيك ميتاغاز” إلى مستشفى ليبي.

وقال بارتشينكوف لوكالة “ريا نوفوستي”: “تم نقل المصابين إلى منشأة طبية ليبية في مدينة بنغازي. يتلقيان المساعدة اللازمة. وفقًا للأطباء، سيستغرق ذلك بضعة أيام”.

وكانت وزارة النقل الروسية قد أعلنت في وقت سابق أن ناقلة غاز روسية تعرضت لهجوم في البحر الأبيض المتوسط بواسطة زوارق مسيرة أوكرانية على مقربة من المياه الإقليمية لمالطا.

وأسفر الهجوم عن إصابة اثنين من أفراد الطاقم بحروق، تم إجلاؤهما من السفينة بواسطة قارب إنقاذ إلى بنغازي، بينما يواصل الآخرون وعددهم 28 رحلتهم باتجاه مورمانسك.

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ إجراءات سياسية ودبلوماسية ردا على الهجوم، في وقت تصاعدت فيه التوترات البحرية في المنطقة على خلفية الحرب الدائرة.

 

 

” روسيا اليوم”

